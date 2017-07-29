Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Уфа
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Янн М’Вила: Сделаем все для достижения положительного результата

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила поделился ожиданиями от предстоящего матча с тульским «Арсеналом», который состоится в рамках третьего тура чемпионата России.

– Янн, как атмосфера в команде?
– Атмосфера изменилась к лучшему, как и тренировочный процесс. Пришел большой тренер, который ставит нам игру. Мы много работаем. Поменялась система игры, поэтому нам нужно привыкнуть к ней. К сожалению, результаты первых матчей были отрицательными для нас, но мы продолжаем работать и готовимся к матчу. Надеюсь, будем сыгрываться и сделаем все для достижения положительного результата.

– Тройку полузащитников М’Вила – Сонг – Оздоев можно назвать основной?
– Играют всегда лучшие. Тренер всегда говорит, что играть будет тот, кто лучше тренируется. Играть хотят все, все отдают себя на тренировках полностью. Я буду играть там, где решит тренер. На какой позиции он скажет играть, там я и буду действовать и выкладываться на сто процентов.

Напомним, матч «Рубин» - «Арсенал» состоится сегодня, 29 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.

Матч

Рубин - Арсенал

Место и дата

29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Ситчихин: Трудовая заслуженная победа, и соперник был хорошийСтарший тренер «молодежки» «Рубина» Андрей Ситчихин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:1) в третьем туре молодежного первенства России.Георгий Щенников: Витя Васин забил, вот и мне уже пораЗащитник ЦСКА Георгий Щенников поделился ожиданиями от предстоящего матча против команды «СКА-Хабаровск», который состоится в рамках третьего тура чемпионата России.Недостающий элемент. Почему «Спартаку» Ринкон нужнее, чем «Зениту»Недостающий элемент. Почему «Спартаку» Ринкон нужнее, чем «Зениту»Корреспондент «Советского спорта» рассказывает об игроке «Ювентуса», которым интересуются «Зенит» и «Спартак».Могилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛМогилевец перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.«Зенит» – «Спартак». Кержаков попрощается с болельщиками перед матчемВ 19:00, за час до встречи третьего тура чемпионата России «Зенит» – «Спартак» состоится церемония проводов бывшего нападающего сине-бело-голубых Александра Кержакова, сообщает официальный сайт петербургского клуба.
Плавание
Виталий Мутко: Не все умеют побеждать так, как Юлия Ефимова
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем
Футбол
Директор УЕФА: Будем ужесточать правила финансового фейр-плей
Футбол
Шамиль Газизов: Надеюсь, решение «Матч ТВ» – мера временная
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Янн Мвила
Янн Мвилавсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости