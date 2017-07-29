Янн М’Вила: Сделаем все для достижения положительного результата

Полузащитник «Рубина» Янн М’Вила поделился ожиданиями от предстоящего матча с тульским «Арсеналом», который состоится в рамках третьего тура чемпионата России.

– Янн, как атмосфера в команде?

– Атмосфера изменилась к лучшему, как и тренировочный процесс. Пришел большой тренер, который ставит нам игру. Мы много работаем. Поменялась система игры, поэтому нам нужно привыкнуть к ней. К сожалению, результаты первых матчей были отрицательными для нас, но мы продолжаем работать и готовимся к матчу. Надеюсь, будем сыгрываться и сделаем все для достижения положительного результата.

– Тройку полузащитников М’Вила – Сонг – Оздоев можно назвать основной?

– Играют всегда лучшие. Тренер всегда говорит, что играть будет тот, кто лучше тренируется. Играть хотят все, все отдают себя на тренировках полностью. Я буду играть там, где решит тренер. На какой позиции он скажет играть, там я и буду действовать и выкладываться на сто процентов.

Напомним, матч «Рубин» - «Арсенал» состоится сегодня, 29 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.