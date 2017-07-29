Андрей Ситчихин: Трудовая заслуженная победа, и соперник был хороший

Старший тренер «молодежки» «Рубина» Андрей Ситчихин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:1) в матче третьего тура молодежного первенства России.

«Конечно, мы предполагали играть сегодня больше с мячом, больше контролировать мяч, но соперник нам это не позволил. Хорошо, что мы забили первыми и дальше наверно уже играли по счету.

Предпосылок забить второй мяч было много, но мы не могли реализовать подступы к штрафной, разыграть мяч о верного. После второго мяча стало немного полегче. Поэтому хочется сказать слова благодарности ребятам.

Трудовая заслуженная победа, и соперник был хороший, и довольно жарко было. Все эти трудности с честью преодолели», – приводит слова Ситчихина официальный сайт «Рубина».