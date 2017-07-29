Андрей Ситчихин: Трудовая заслуженная победа, и соперник был хороший
Старший тренер «молодежки» «Рубина»
Андрей Ситчихин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:1) в матче третьего тура молодежного первенства России.
«Конечно, мы предполагали играть сегодня больше с мячом,
больше контролировать мяч, но соперник нам это не позволил. Хорошо, что мы
забили первыми и дальше наверно уже играли по счету.
Предпосылок забить второй мяч было много, но мы не могли
реализовать подступы к штрафной, разыграть мяч о верного. После второго мяча
стало немного полегче. Поэтому хочется сказать слова благодарности ребятам.
Трудовая заслуженная победа, и соперник был хороший, и довольно жарко было. Все эти трудности с честью преодолели», – приводит слова Ситчихина официальный сайт «Рубина».
Матч
Рубин (мол) - Арсенал (мол) - 2:1 (1:0)
Голы
Ахметов 11 (1:0). Арутюнян 66 (2:0). Седых 90 (2:1).
Судья:
Алексей Колтунов (Россия)
Место и дата
28 июля 18:00, Рубин, Онлайн-трансляция