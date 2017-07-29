Дмитрий Хохлов: Это был матч неиспользованных возможностей
Главный тренер «молодежки» «Динамо»
прокомментировал ничью с командой «Ахмат» (0:0) в первенстве молодежных команд.
«Первый тайм мне не
понравился. То ли недонастрой, то ли слишком легко давалась игра по первым
минутам, что как-то расслабило команду. Хотя преимущество требуется сначала
реализовать, это нельзя забывать.
В целом же игра давалась – ничего не позволили сопернику, сами создали большое число моментов, вот только мяч упорно не шел в ворота. Сказал бы, что это был матч неиспользованных возможностей. К судье никаких претензий быть не может, мы сами не довели дело до логического конца», - приводит слова Хохлова официальный сайт «Динамо».
Матч
Ахмат (мол) - Динамо (мол) - 0:0
Судья:
Ян Бобровский (Россия)
Место и дата
28 июля 18:00, СК им. Билимханова, Онлайн-трансляция