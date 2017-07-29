Дмитрий Хохлов: Это был матч неиспользованных возможностей

Главный тренер «молодежки» «Динамо» прокомментировал ничью с командой «Ахмат» (0:0) в первенстве молодежных команд.

«Первый тайм мне не понравился. То ли недонастрой, то ли слишком легко давалась игра по первым минутам, что как-то расслабило команду. Хотя преимущество требуется сначала реализовать, это нельзя забывать.

В целом же игра давалась – ничего не позволили сопернику, сами создали большое число моментов, вот только мяч упорно не шел в ворота. Сказал бы, что это был матч неиспользованных возможностей. К судье никаких претензий быть не может, мы сами не довели дело до логического конца», - приводит слова Хохлова официальный сайт «Динамо».