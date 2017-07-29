Джонатан Дос Сантос присоединился к брату в «Лос-Анджелес Гэлакси»

Полузащитник «Вильярреала» Джонатан Дос Сантос перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает официальный сайт американской команды.

Условия соглашения 27-летнего мексиканца с «лос галактикос», как и сумма сделки не разглашаются.

По информации авторитетного немецкого издания transfermarkt.de, «желтая субмарина» выручила на продаже игрока не менее 4,3 миллиона евро, при этом стоимость игрока оценивается в 8 миллионов евро.

Джонатан является воспитанником «Барселоны», в «Вильярреал» из каталонского клуба перешел в 2014 году. За команду из провинции Кастельон в общей сложности сыграл 126 матчей, в которых забил 7 мячей, отдал 8 результативных передач и заработал 18 желтых карточек.

Стоит отметить, что в «Гэлакси» выступает Джовани Дос Сантос – старший брат Джонатана, перешедший также из «Вильярреала» за 6,35 миллиона евро летом 2015 года.

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