Себастьян Феттель: Постараюсь выжать из машины все, на что она способна

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии, а также поделился ожиданиями от предстоящей квалификации этапа.

«Должен сказать, что сегодня у нас возникли некоторые трудности. Утром все вообще шло неважно. Днем ситуация улучшилась, но как я могу знать, чем все это обернется завтра! Что мне известно – что завтра мы определенно сможем прибавить.

Я постараюсь выжать из машины все, на что она способна, чтобы оказаться впереди всех остальных, – а истинное положение дел мы узнаем только в воскресенье. Трудно судить об этой гонке, потому что обгонять тут очень непросто», - приводит слова Феттеля F1news.ru.

Напомним, Феттель во второй свободной практике показал второе время, уступив пилоту «Ред Булл» Даниэлю Риккардо.