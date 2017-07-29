Себастьян Феттель: Постараюсь выжать из машины все, на что она способна
Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал
результаты пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии, а также поделился
ожиданиями от предстоящей квалификации этапа.
«Должен сказать, что сегодня у нас возникли некоторые
трудности. Утром все вообще шло неважно. Днем ситуация улучшилась, но как я
могу знать, чем все это обернется завтра! Что мне известно – что завтра мы
определенно сможем прибавить.
Я постараюсь выжать из машины все, на что она способна,
чтобы оказаться впереди всех остальных, – а истинное положение дел мы узнаем
только в воскресенье. Трудно судить об этой гонке, потому что обгонять тут
очень непросто», - приводит слова Феттеля F1news.ru.
Напомним, Феттель во второй свободной практике показал
второе время, уступив пилоту «Ред Булл» Даниэлю Риккардо.