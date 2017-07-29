Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Уфа
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Себастьян Феттель: Постараюсь выжать из машины все, на что она способна

Источник:  F1news.ruКомментарии

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал результаты пятничных свободных заездов Гран-при Венгрии, а также поделился ожиданиями от предстоящей квалификации этапа.

«Должен сказать, что сегодня у нас возникли некоторые трудности. Утром все вообще шло неважно. Днем ситуация улучшилась, но как я могу знать, чем все это обернется завтра! Что мне известно – что завтра мы определенно сможем прибавить.

Я постараюсь выжать из машины все, на что она способна, чтобы оказаться впереди всех остальных, – а истинное положение дел мы узнаем только в воскресенье. Трудно судить об этой гонке, потому что обгонять тут очень непросто», - приводит слова Феттеля F1news.ru.

Напомним, Феттель во второй свободной практике показал второе время, уступив пилоту «Ред Булл» Даниэлю Риккардо.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Даниил Квят: Мы нормально не проехали ни одного быстрого кругаПилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги пятничных свободных заездов гран-при Венгрии, по итогам которых он занял 13-е место.Даниэль Риккардо: Поборемся за поул, если будем в такой же форме, как сегодняПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо прокомментировал итоги пятничных свободных заездов, по итогам которых он показал лучшее время.Риккардо показал лучшее время во второй практике Гран-при Венгрии, Квят – 13-йНа Гран-при Венгрии завершилась вторая свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо.Риккардо стал лучшим в первой практике Гран-при ВенгрииПилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучший результат во время первой свободной практики на Гран-при Венгрии на трассе «Хунгароринг».Даниил Квят: Нет причин, чтобы уходить из «Торо Россо»Пилот «Торо Россо» Даниил Квят подтвердил, что в его контракте с «Ред Булл» прописана дата, до которой руководство команды должно объявить решение, будет ли продлевать соглашение или нет.
Футбол
Кирилл Дементьев: Когда комментировал из студии, иногда даже мяч в кадр не попадал
Плавание
Виталий Мутко: Не все умеют побеждать так, как Юлия Ефимова
Футбол
«Зенит» – «Спартак». Кержаков попрощается с болельщиками перед матчем
Футбол
Директор УЕФА: Будем ужесточать правила финансового фейр-плей
все новости
Феррари
Феррарикалендарьстатистика
Себастьян Феттель
Себастьян Феттельвсе новости
Гран-при Венгрии
Гран-при Венгрии
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости