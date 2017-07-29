РФПЛ. 3-й тур. ЦСКА примет «СКА-Хабаровск», «Рубин» сыграет с «Арсеналом» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей третьего тура чемпионата России по футболу.
РФПЛ
3-й тур
Матч
Место и дата
29 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
30 июля 15:00, Звезда, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
30 июля 17:30, Локомотив, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
30 июля 20:00, МСА Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
31 июля 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция
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