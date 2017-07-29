«Урал» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче третьего тура чемпионата России «Урал» сыграет с «Уфой».
Встреча пройдет на поле «СКБ-Арены» в Екатеринбурге и
начнется в 15:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
После двух туров в активе обеих команд по четыре очка, они
делят пятую строчку турнирной таблицы.
В последний раз эти команды встречались в мае текущего года в рамках 30-го тура российской премьер-лиги сезона-2016/17, тогда встреча завершилась победой уфимской команды со счетом 1:0.
Матч
Место и дата
29 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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