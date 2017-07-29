ЦСКА – «СКА-Хабаровск». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

В матче третьего тура чемпионата России ЦСКА сыграет с командой «СКА-Хабаровск».

Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в 15:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

ЦСКА с тремя очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а команда из Хабаровска расположилась на 15-й строчке, не имея в активе баллов.

Стоит отметить, что ранее эти команды ни разу между собой не встречались.