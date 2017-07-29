Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Уфа
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

ЦСКА – «СКА-Хабаровск». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура чемпионата России ЦСКА сыграет с командой «СКА-Хабаровск».

Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в 15:00 по местному времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

ЦСКА с тремя очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а команда из Хабаровска расположилась на 15-й строчке, не имея в активе баллов.

Стоит отметить, что ранее эти команды ни разу между собой не встречались.

Матч

ЦСКА - СКА-Хабаровск

Место и дата

29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ахмат» – «Динамо». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В матче третьего тура чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Динамо».«Урал» – «Уфа». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)В матче третьего тура чемпионата России «Урал» сыграет с «Уфой».РФПЛ. 3-й тур. ЦСКА примет «СКА-Хабаровск», «Рубин» сыграет с «Арсеналом» и другие матчи«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты матчей третьего тура чемпионата России по футболу.Андрей Ситчихин: Трудовая заслуженная победа, и соперник был хорошийСтарший тренер «молодежки» «Рубина» Андрей Ситчихин поделился впечатлениями от победы над «Арсеналом» (2:1) в третьем туре молодежного первенства России.Янн М’Вила: Сделаем все для достижения положительного результатаПолузащитник «Рубина» Янн М’Вила поделился ожиданиями от предстоящего матча с тульским «Арсеналом», который состоится в рамках третьего тура чемпионата России.
Водное поло
Ватерполистки сборной США завоевали золото чемпионата мира
MMA
Салимгерей Расулов: Предложили «сдать» бой. Отказался и был отравлен
Футбол
Кирилл Дементьев: Когда комментировал из студии, иногда даже мяч в кадр не попадал
Плавание
Виталий Мутко: Не все умеют побеждать так, как Юлия Ефимова
все новости
СКА-Хабаровск
СКА-Хабаровсккалендарьстатистика
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости