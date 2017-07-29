ЦСКА – «СКА-Хабаровск». Начало текстовой трансляции в 15:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче третьего тура чемпионата России ЦСКА сыграет с
командой «СКА-Хабаровск».
Встреча пройдет на поле «ВЭБ-Арены» в Москве и начнется в
15:00 по местному времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
ЦСКА с тремя очками занимает седьмое место в турнирной
таблице, а команда из Хабаровска расположилась на 15-й строчке, не имея в
активе баллов.
Стоит отметить, что ранее эти команды ни разу между собой не встречались.
Матч
Место и дата
29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция
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