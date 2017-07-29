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«Ахмат» – «Динамо». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче третьего тура чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Динамо».

Встреча пройдет на поле «Ахмат-Арены» в Грозном и начнется в 20:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

После двух туров «Ахмат» с шестью очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а москвичи расположились на 11-й строчке, имея в активе один балл.

В последний раз эти команды встречались в марте 2016 года, в рамках 20-го тура российской премьер-лиги сезона 2015/2016, тогда встреча завершилась победой грозненцев со счетом 1:0.

Матч

Ахмат - Динамо

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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