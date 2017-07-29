«Ахмат» – «Динамо». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче третьего тура чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Динамо».
Встреча пройдет на поле «Ахмат-Арены» в Грозном и начнется в
20:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
После двух туров «Ахмат» с шестью очками занимает четвертое
место в турнирной таблице, а москвичи расположились на 11-й строчке, имея в
активе один балл.
В последний раз эти команды встречались в марте 2016 года, в рамках 20-го тура российской премьер-лиги сезона 2015/2016, тогда встреча завершилась победой грозненцев со счетом 1:0.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
29 июля 20:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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