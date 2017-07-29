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Джермалл Чарло: Мой стиль походит и для Головкина, и для Канело

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Американский боксер Джермалл Чарло верит, что обладает необходимыми способностями для достойного выступления против Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса.

Напомним, что бой Головкина с Альваресом назначен на 16 сентября.

– Скоро предстоит бой Канело Альвареса и Геннадия Головкина. Вы готовы встретится с кем-то из них?
– Мой стиль идеально подходит для любого из них. Я чувствую, что могу использовать кое-какие вещи в бою с Канело Альваресом. Да и с Головкиным тоже. Понимаете, я ведь становлюсь лучше с каждым днем. Я постоянно учусь и жду своего шанса.

– Как считаете, что победит в поединке Канело и GGG?
– Я – не любитель предсказывать итоги боев, потому что в данном случае будет война и ничего предсказать невозможно.  Исход большого поединка никогда нельзя по-настоящему предсказать.

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