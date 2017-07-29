Вирджил Хантер: Цель Уорда – бой с Джошуа

Вирджил Хантер, тренер чемпиона мира в полутяжёлом весе Андре Уорда, заявил, что хотел бы увидеть бой своего подопечного с чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Напомним, что в последнем поединке Уорд второй раз победил россиянина Сергея Ковалева.

– Насколько Андре Уорд сейчас близок к завершению карьеры?

– Но я всегда поощрял желание уйти, когда ты находишься на вершине. Многие люди с этим, возможно, не согласятся, но он очень умный и очень дисциплинированный боксер. Денег ему хватит до конца жизни. Так что я бы хотел, чтобы он ушел с первого места.

Если бы мне скрутили руки, я бы сказал: «Хорошо, давай еще пару боев, я после этого добавил, а зачем продолжать?» Время покажет. Андре - 33 года, у него нет износа или усталости от бокса. В полутяжелом весе боксеры выступают дольше, поэтому, думаю, что мы можем перейти в тяжелый вес и посмотреть, что из этого получится. Если надо сделаем шаг назад.

Раз мы говорим о тяжелом весе, наша цель – лучший боксер, а весь мир считает таковым Джошуа. И это само по себе было бы очень большой интригой. Это было бы безумием. Но это то, что нужно сделать. Почему бы и нет? В самом деле, почему нет? Вы же знаете, что полотенце будет находиться в мох руках.