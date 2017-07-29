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Льюис Хэмилтон: Борьба между «Феррари», «Ред Булл» и нами обещает быть интересной

Источник:  Autosport.com.ruКомментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал результаты пятничных заездов Гран-при Венгрии.

«Хоть я и стал пятым по итогам дня, но у машины был хороший темп. Борьба между «Феррари», «Ред Булл» и нами обещает быть интересной. Впереди захватывающий уик-энд.

Еще предстоит немного поработать над балансом, чтобы добиться желаемого от машины. У нас есть скорость, нужно только раскрыть этот потенциал до квалификации. Решающее значение будет иметь каждая десятая секунды», - приводит слова Хэмилтона Autosport.com.ru.

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