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Джохансен подписал новый контракт с «Нэшвиллом»

Источник:  ХК «Нэшвилл Предаторз»Комментарии

«Нэшвилл» подписал новый контракт с центром первого звена Райаном Джохансеном.

Нападающий за восемь лет 24-летний заработает 64 миллиона долларов.

В «Нэшвилле» больше зарплата теперь только у защитника Пи Кея Суббана - $9 млн.

Джохансен был выбран на драфте 2010 года под четвертым номером «Коламбусом». В 2016 году перешел в «Нэшвилл» в результате обмена. В прошедшем регулярном чемпионате канадец набрал 61 (14 голов + 47 передач) очко.

Напомним, «Нэшвилл» дошел до финала Кубка Стэнли в прошедшем сезоне.
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