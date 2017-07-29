Джохансен подписал новый контракт с «Нэшвиллом»
Источник: ХК «Нэшвилл Предаторз»Комментарии
«Нэшвилл» подписал новый контракт с центром первого звена Райаном Джохансеном.
Нападающий за восемь лет 24-летний заработает 64 миллиона долларов.
В «Нэшвилле» больше зарплата теперь только у защитника Пи Кея Суббана - $9 млн.
Джохансен был выбран на драфте 2010 года под четвертым номером «Коламбусом». В 2016 году перешел в «Нэшвилл» в результате обмена. В прошедшем регулярном чемпионате канадец набрал 61 (14 голов + 47 передач) очко.Напомним, «Нэшвилл» дошел до финала Кубка Стэнли в прошедшем сезоне.
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