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Александр Бубнов: Не думаю, что именно в матче с ЦСКА хабаровчане забьют свой первый гол в чемпионате

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 3-го тура РФПЛ между ЦСКА и «СКА-Хабаровск».

- Встречаются команды разного уровня, очевиден фаворит и аутсайдер. СКА будет набирать очки преимущественно дома, тогда как в гостях им придётся трудно. В матче с «Арсеналом» Хабаровск мне не понравился. Можно вспомнить о проблемах армейцев в обороне – москвичи много пропускают в РФПЛ, но в Лиге чемпионов им удалось сыграть на ноль. Не думаю, что хабаровчанам удастся забить свой первый гол в РФПЛ.

Не допускаю сенсации в этом матче ещё и потому, что красно-синие потерпели поражение от «Локо» и будут настроены на победу со СКА. ЦСКА придется напрячься, но в итоге команда Гончаренко одержит победу. У СКА почти нет шансов даже на ничью, - заявил Бубнов. 

Матч ЦСКА - «СКА-Хаборовск» начнется сегодня в 15:00 по московскому времени.

Матч

ЦСКА - СКА-Хабаровск

Место и дата

29 июля 15:00, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция


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