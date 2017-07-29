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Спортивный директор «Ромы»: Манолас останется в нашем клубе надолго

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Спортивный директор итальянской команды Мончи рассказал о будущем защитника Костаса Маноласа.

- Манолас остается в «Роме» на долгое время. Если он собирался уйти, то не продлил бы свой контракт, но этого не произошло, игрок счастлив находиться здесь, - заявил Мончи.

Напомним, Костас Манолас перешел в «Рому» летом 2014 года из греческого «Олимпиакоса». Нынешним летом игроком активно интересовался «Зенит». Этот переход сорвался в последний момент.

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