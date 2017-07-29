На кону в поединке Головкин - Альварес будут стоять только два чемпионских пояса

Мексиканец Сауль Альварес отказался оспаривать чемпионские пояса WBC и IBO в поединке с Геннадием Головкиным.

Таким образом, на кону будут стоять только два титула - WBA и IBF в среднем весе, ныне принадлежащие боксеру из Казахстана.

В случае поражения Головкина пояса WBC и IBO станут вакантными. «Я очень горжусь тем, что буду драться за важные титулы. Это будет лучшее боксерское событие года, и я знаю, что все фанаты из Мексики и за ее пределами получат удовольствие от поединка, в котором я стану линейным чемпионом, чемпионом The Ring Magazine и заберу домой пояса WBA и IBF, - заявил мексиканец.

Напомним, поединок состоится 16 сентября в Лас-Вегасе.

