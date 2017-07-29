Президент «Барселоны»: В контракте Неймара есть сумма отступных, но мы обсудим все, когда вернемся в Испанию

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал возможный переход нападающего Неймара в «ПСЖ».

- Хотим, чтобы Неймар остался в «Барселоне», но в его контракте есть сумма отступных. Если вы хотите уйти, вам нужно заплатить. Мы ничего не обсуждали. Когда мы вернемся в Испанию, мы сядем с ним и поговорим. С теми деньгами, что поступят от его продажи, мы сможем усилить команду.

«ПСЖ» должны заплатить сумму отступных до последнего цента. Мы являемся клубами, которые конкурируют между собой. УЕФА контролирует клуб на предмет fair play, - цитирует Бертомеу «Газета.ру» со ссылкой на испанское издание AS.

Ранее сообщалось о том, что Неймар намерен перейти в «ПСЖ». Для этого французскому клубу придется заплатить «Барселоне» 222 миллиона евро.

