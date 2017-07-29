Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Уфа
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Рудаков занял пост спортивного директора «Арсенала»

Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии

Бывший нападающий московского «Спартака» Андрей Рудаков назначен спортивным директором тульского «Арсенала».

В «Арсенале» Рудаков будет курировать вопросы селекции, трансферной политики и детско-юношеского футбола.

После двух туров чемпионата России-2017/18 «Арсенал» с тремя набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. Следующий матч туляки проведут сегодня на выезде с казанским «Рубином».

Матч

Рубин - Арсенал

Место и дата

29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Таски согласовал условия личного контракта с «Трабзонспором»Защитник московского «Спартака» Сердар Таски близок к переходу в турецкий «Трабзонспор».Не забивал 121 матч, но играет в «Ювентусе». Кого хотят «Зенит» и «Спартак»Не забивал 121 матч, но играет в «Ювентусе». Кого хотят «Зенит» и «Спартак»Этот футболист «Юве» был лучшим на Кубке Америки, мстил Месси и пытался выгнать тренера из сборной.«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМ«Словам Луческу стоит верить». Зенитовец ушел в «Тосно», чтобы попасть на ЧМЗащитник Евгений Чернов рассказал, что подтолкнуло его к уходу в аренду, как ему пробиться на ЧМ-2018 и каким он запомнил Мирчу Луческу.«Зенит» тратит бешеные деньги на игроков, а «Спартак» готов к громкому трансферу«Зенит» тратит бешеные деньги на игроков, а «Спартак» готов к громкому трансферуВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Ахмат» – «Динамо». Начало текстовой трансляции в 20:00 (мск)В матче третьего тура чемпионата России «Ахмат» сыграет с «Динамо».
Футбол
Президент «Барселоны»: В контракте Неймара есть сумма отступных, но мы обсудим все, когда вернемся в Испанию
Бокс
На кону в поединке Головкин - Альварес будут стоять только два чемпионских пояса
Футбол
Спортивный директор «Ромы»: Манолас останется в нашем клубе надолго
Футбол
Александр Бубнов: Не думаю, что именно в матче с ЦСКА хабаровчане забьют свой первый гол в чемпионате
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Евгений Рудаков
Евгений Рудаковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости