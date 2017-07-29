Андрей Рудаков занял пост спортивного директора «Арсенала»
Источник: ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Бывший нападающий московского «Спартака» Андрей Рудаков назначен спортивным директором тульского «Арсенала».
В «Арсенале» Рудаков будет курировать вопросы селекции, трансферной политики и детско-юношеского футбола.
После двух туров чемпионата России-2017/18 «Арсенал» с тремя набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице РФПЛ. Следующий матч туляки проведут сегодня на выезде с казанским «Рубином».
Матч
Место и дата
29 июля 17:30, Казань Арена, Онлайн-трансляция
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