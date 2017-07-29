Тайсумов подерется с бразильцем на турнире UFC Fight Night 115
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Майрбек Тайсумов свой следующий поединок в UFC проведет в Роттердаме 2 сентября.
Его соперником стал бразилец Фелипе Силва.
Напомним, что турнир UFC Fight Night 115 возглавит бой Александр Волков (Россия) — Штефан Штруве. Помимо этого в рамках бойцовского шоу выступят еще пять россиян: Рустам Хабилов, Сапарбек Сафаров, Абдул-Керим Эдилов, Ислам Махачев и Забит Магомедшарипов.
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