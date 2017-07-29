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Тайсумов подерется с бразильцем на турнире UFC Fight Night 115

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Майрбек Тайсумов свой следующий поединок в UFC проведет в Роттердаме 2 сентября.

Его соперником стал бразилец Фелипе Силва.

Напомним, что турнир UFC Fight Night 115 возглавит бой Александр Волков (Россия) — Штефан Штруве. Помимо этого в рамках бойцовского шоу выступят еще пять россиян: Рустам Хабилов, Сапарбек Сафаров, Абдул-Керим Эдилов, Ислам Махачев и Забит Магомедшарипов.

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Сергей Ващенко
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