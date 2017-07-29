Александра Албу — Кайлин Керран. Прогноз «Советского спорта»

30 июля в Анахайме (США) состоится турнир UFC 214, в рамках которого выступит россиянка Александра Албу.

Ее соперницей станет американка Кайлин Керран. Поединок пройдет в легчайшей весовой категории.

Предлагаем вам прогноз «Советского спорта» на это противостояние.



- История Александры Албу удивительная. UFC подписал с ней контракт после того, как россиянка дебютировала в ММА с победы. В сильнейшей лиге мира Албу провела бой в апреле 2015 года и победила Изабелу Бадурек. А после — тишина. Два года Александра не дралась, по каким причинам — непонятно. Наконец-то фанаты девушки дождались анонса ее боя. Соперницей станет Кайлин Керран, которая в UFC провела уже пять поединков. Но побеждать ее нужно обязательно, американка выступает плохо — всего одна победа и четыре поражения.



Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.

Прогноз: победа Албу единогласным решением судей.