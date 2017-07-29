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Александра Албу — Кайлин Керран. Прогноз «Советского спорта»

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

30 июля в Анахайме (США) состоится турнир UFC 214, в рамках которого выступит россиянка Александра Албу.

Ее соперницей станет американка Кайлин Керран. Поединок пройдет в легчайшей весовой категории.

Предлагаем вам прогноз «Советского спорта» на это противостояние.

- История Александры Албу удивительная. UFC подписал с ней контракт после того, как россиянка дебютировала в ММА с победы. В сильнейшей лиге мира Албу провела бой в апреле 2015 года и победила Изабелу Бадурек. А после — тишина. Два года Александра не дралась, по каким причинам — непонятно. Наконец-то фанаты девушки дождались анонса ее боя. Соперницей станет Кайлин Керран, которая в UFC провела уже пять поединков. Но побеждать ее нужно обязательно, американка выступает плохо — всего одна победа и четыре поражения.

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 6 из 10.
Прогноз: победа Албу единогласным решением судей.

Битва Кормье — Джонс и поединок российской девушки. Все о турнире UFC 214

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Сергей Ващенко
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