Таски согласовал условия личного контракта с «Трабзонспором»
Источник: Bein SportsКомментарии
Защитник московского «Спартака» Сердар Таски близок к переходу в турецкий «Трабзонспор».
Об этом BeInSports. Футболист уже договорился об условиях личного контракта с турецким клубом.
Ранее сообщалось, что красно-белые готовы отпустить Таски, если сумеют найти ему замену до закрытия летнего трансферного окна.
В сезона-2016/17 Таски в составе «Спартака» стал чемпионом России. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2018 года.
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