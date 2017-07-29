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Таски согласовал условия личного контракта с «Трабзонспором»

Источник:  Bein SportsКомментарии

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски близок к переходу в турецкий «Трабзонспор». 

Об этом BeInSports. Футболист уже договорился об условиях личного контракта с турецким клубом.

Ранее сообщалось, что красно-белые готовы отпустить Таски, если сумеют найти ему замену до закрытия летнего трансферного окна.

В сезона-2016/17 Таски в составе «Спартака» стал чемпионом России. Его контракт с московским клубом рассчитан до 2018 года. 

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