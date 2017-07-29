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Азаренко снялась с турнира в Стэнфорде из-за болезни

Источник:  WTAКомментарии

Бывшая первая ракетка мира и двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко отказалась от участия в турнире WTA, который проходит в американском Стэнфорде. 

Причиной такого решения спортсменки стало вирусное заболевание.

- Я очень расстроена тем, что не в состоянии соревноваться в Стэнфорде на следующей неделе. Я борюсь с вирусом уже целую, и поэтому не смогу играть. Турнир, который является одним из лучших в году, был отмечен в моем календаре как день, когда я планировала свое возвращение в WTA-тур после рождения сына, - заявила Азаренко.

Турнир в Стэнфорде с призовым фондом пройдет с 31 июля по 6 августа.


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