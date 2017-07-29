Российский борец Юрий Власко убит в Бурятии

Известный борец Юрий Власко был убит в ночь с пятницы на субботу на берегу озера Байкал в Бурятии.



- Сегодня ночью на берегу Байкала возле села Горячинска было обнаружено тело молодого человека 20 лет с признаками насильственной смерти - колото-резаными ранениями. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование, - говорится в сообщении правоохранительных органов.

По факту гибели спортсмена возбуждено уголовное дело.



Юрий Власко - мастер спорта международного класса по вольной борьбе, многократный победитель российских и международных соревнований в весовой категории до 96 килограммов.