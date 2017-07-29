Даниэль Кормье — Джон Джонс. Прогноз «Советского спорта»

30 июля в Анахайме (США) состоится турнир UFC 214, в главном бою которого Даниэль Кормье будет защищать пояс чемпиона в полутяжелом весе от посягательств Джона Джонса.

Предлагаем вам прогноз на эту схватку от «Советского спорта».



- Вот уже несколько лет Кормье и Джонс ведут холодную войну и не могут определить лучшего полутяжеловеса мира. В январе 2015 года спортсмены сошлись в «клетке» и победу одержал Джонс по очкам. Кормье ждал немедленного реванша и дождался его тольско спустя 2,5 года. После первого поединка Джон попадал в неприятные ситуации, нарушал правила ДТП, обвинялся в употреблении допинга. В итоге он был лишен пояса чемпиона, который плавно перешел на талию Кормье.



Фаворита в противостоянии нет. Шансы на победу равны. Но не совсем понятно, каким в спорт вернулся Джонс. После боя с Кормье он провел всего один поединок, да и тот состоялся год назад. Он одержал неуверенную победу над середняком дивизиона Орвинсом Сен-Прю.



Нынешний чемпион, наоборот, находится в хорошей форме. На данный момент он имеет серию из четырех побед кряду, причем ни один из его соперников не создал ему больших проблем.

Места в мировом рейтинге. Кормье (1-е, бои 19-1); Джонс (2-е, бои 22-1).

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 10 из 10.

Прогноз: Победа Кормье единогласным решением судей.