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Макс Крузе не намерен переходить из «Вердера» в «Спартак»

Источник:  Газета.RuКомментарии

Нападающий бременского «Вердера» Макс Крузе не собирается покидать немецкую команду в летнее трансферное окно. 

- Вероятность того, что я останусь в «Бремене», я оцениваю очень, очень высоко. Я в этом практически уверен. При этом у меня было одно или несколько предложений, - цитирует игрока «Газета.ру» со ссылкой на немецкий портал TZ. 

Напомним, Макс Крузе не играет за сборную Германии с марта 2016 года из-за конфликта с главным тренером чемпионов мира Йоахимом Левом.

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак».


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