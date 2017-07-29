Макс Крузе не намерен переходить из «Вердера» в «Спартак»

Нападающий бременского «Вердера» Макс Крузе не собирается покидать немецкую команду в летнее трансферное окно.

- Вероятность того, что я останусь в «Бремене», я оцениваю очень, очень высоко. Я в этом практически уверен. При этом у меня было одно или несколько предложений, - цитирует игрока «Газета.ру» со ссылкой на немецкий портал TZ.

Напомним, Макс Крузе не играет за сборную Германии с марта 2016 года из-за конфликта с главным тренером чемпионов мира Йоахимом Левом.

Ранее сообщалось, что в услугах 29-летнего футболиста заинтересован московский «Спартак».





