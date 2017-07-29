Жерар Пике: Неймар не знает, что ему делать. Близкие пытаются помочь ему принять решение

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар уверен в том, что его одноклубник Неймар еще не принял решение о своем будущем.

- Мы с Неймаром очень близки. Конечно, я бы хотел, чтобы он остался в «Барселоне». Я знаю об этой ситуации. Сейчас он не знает, что делать. Все близкие игроки «Барселоны» пытаются ему помочь принять правильное решение, - цитирует Пике RT на русском со ссылкой на ESPN.

Напомним, «ПСЖ» может приобрести нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара за рекордную сумму в 222 миллиона евро. Такая сумма отступных прописана в контракте игрока с каталонским грандом.

