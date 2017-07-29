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Нойштедтер может стать игроком московского «Спартака»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный турецкий журналист Гекмен Озкан сообщил, что защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер продолжит карьеру в московском «Спартаке». 

По его информации, красно-белые купят игрока сборной России за 3 миллиона евро.

Ранее Нойштедтер играл в Германии за «Шальке 04».

Футболист получил российское гражданство в мае прошлого года, после чего сыграл за сборную на чемпионате Европы-2016.

Отметим, что гол Романа помог «Фенеру» победить австрийский «Штурм» в квалификационном матче Лиги Европы (2:1).

Матч

Штурм - Фенербахче - 1:2 (1:2)

Голы

Хирлендер 10 (1:0). Марешич 28 (1:1 - автогол). Нойштедтер 35 (1:2).

Судья:

Ола Хоббер-Нильсен (Норвегия)

Место и дата

27 июля 20:00, UPC Арена, Онлайн-трансляция



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