Нойштедтер может стать игроком московского «Спартака»
Известный турецкий журналист Гекмен Озкан сообщил, что защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер продолжит карьеру в московском «Спартаке».
Neustädter, Spartak Moskova'yla anlaştı. 3 milyon Euro'ya memleketine dönmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Spartak'ı seçmiş— Gökmen Özcan (@gokmenozcan) 28 июля 2017 г.
По его информации, красно-белые купят игрока сборной России за 3 миллиона евро.
Ранее Нойштедтер играл в Германии за «Шальке 04».
Футболист получил российское гражданство в мае прошлого года, после чего сыграл за сборную на чемпионате Европы-2016.
Отметим, что гол Романа помог «Фенеру» победить австрийский «Штурм» в квалификационном матче Лиги Европы (2:1).
Матч
Штурм - Фенербахче - 1:2 (1:2)
Голы
Хирлендер 10 (1:0). Марешич 28 (1:1 - автогол). Нойштедтер 35 (1:2).
Судья:
Ола Хоббер-Нильсен (Норвегия)
Место и дата
27 июля 20:00, UPC Арена, Онлайн-трансляция