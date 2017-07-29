Рашид Магомедов больше не будет выступать в UFC

Как сообщает ТАСС, российский боец смешанного стиля легкой весовой категории Рашид Магомедов не будет больше выступать в промоушене UFC.

«Рашид Магомедов - свободный агент, ведем переговоры с различными промоушенами, в том числе российскими», - сказал представитель спортсмена Ризван Магомедов.

Напомним, что Рашид Магомедов свой последний бой провел 15 апреля и раздельным решением судей победил Бобби Грина. Всего за свою профессиональную карьеру россиянин провел 22 боя, в которых одержал 20 побед и потерпел два поражения.



