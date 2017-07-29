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Дюрант принял участие в самой массовой тренировке за всю историю баскетбола (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант принял участие в тренировке, которая будет зафиксирована в Книге рекордов Гинесса как самая массовая в истории.

Занятие состоялось в индийском городе Нью-Дели. Сообщается, что в тренировке участвовали 3459 человек.

Напомним, Дюрант отправился в Индию с целью популяризации НБА на азиатском континенте. Там он откроет две баскетбольные площадки в рамках благотворительной программы Kevin Durant Charity Foundation, а также проведет мастер-классы.

Кевин Дюрант в сезоне-2016/17 впервые в карьере стал чемпионом НБА. 

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