Дюрант принял участие в самой массовой тренировке за всю историю баскетбола (видео)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант принял участие в тренировке, которая будет зафиксирована в Книге рекордов Гинесса как самая массовая в истории.
Занятие состоялось в индийском городе Нью-Дели. Сообщается, что в тренировке участвовали 3459 человек.
Напомним, Дюрант отправился в Индию с целью популяризации НБА на азиатском континенте. Там он откроет две баскетбольные площадки в рамках благотворительной программы Kevin Durant Charity Foundation, а также проведет мастер-классы.
Кевин Дюрант в сезоне-2016/17 впервые в карьере стал чемпионом НБА.
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