Дюрант принял участие в самой массовой тренировке за всю историю баскетбола (видео)

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Кевин Дюрант принял участие в тренировке, которая будет зафиксирована в Книге рекордов Гинесса как самая массовая в истории.

Kevin Durant and #RfJrNBA set the new @guinnessworldrecords for the Largest Basketball Lesson #DurantInIndia (repost @nbaindia) Публикация от NBA (@nba) Июл 28 2017 в 11:25 PDT

Занятие состоялось в индийском городе Нью-Дели. Сообщается, что в тренировке участвовали 3459 человек.



Напомним, Дюрант отправился в Индию с целью популяризации НБА на азиатском континенте. Там он откроет две баскетбольные площадки в рамках благотворительной программы Kevin Durant Charity Foundation, а также проведет мастер-классы.

Кевин Дюрант в сезоне-2016/17 впервые в карьере стал чемпионом НБА.

