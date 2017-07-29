Адриано и Самедов вернулись в общую группу «Спартака»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано и полузащитник красно-белых Александр Самедов восстановились после травм и вернулись в общую группу. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Напомним, что Самедов пропустил первые два тура чемпионата России, Адриано не смог выйти на поле в матче второго тура против «Уфы».

В третьем туре РФПЛ «Спартак» встретится с «Краснодаром». Встреча состоится в Москве на поле стадиона «Открытие Арена» в 19:30 по московскому времени.