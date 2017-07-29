Двух сотрудников уволили из-за проблемы с водой на матче «Рубин» – «Краснодар»

Во время матча первого тура чемпионата России между «Рубином» и «Краснодаром» (1:2) для болельщиков на трибунах «Казань Арены» не хватило бутилированной воды.

Вода была рассчитана на 6 тысяч зрителей, в то время как на стадион пришли 11 тысяч.

В департаменте продовольствия и социального питания Казани, отвечавшем за питание зрителей, сообщили, что по данному инциденту было проведено служебное расследование и сделаны надлежащие выводы.

В результате, трудовые контракты с двумя сотрудниками департамента, допустившими инцидент нехватки воды для болельщиков матча, расторгнуты, - сообщает «БИЗНЕС Online».



