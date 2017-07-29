Артем Тимофеев: Глушаков перед «Уфой» поддержал: «Не волнуйся, просто играй»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев на пресс-конференции перед игрой третьего тура РФПЛ против «Краснодара» ответил на вопросы журналистов.

- Матч с «Уфой» стал дебютом для вас в стартовом составе «Спартака». Как ощущения?

- Эмоции зашкаливали. Конечно, очень обрадовался. Даже затрясло немного от волнения. Когда узнал, что буду играть? На установке перед игрой. Был обычный подготовительный цикл к матчу, - говорит Тимофеев.

- В «Спартаке-2» в у вас было прозвище «нежный». В первой команде также называют?

- Нет, не называют так.

- Впереди матч с «Краснодаром». Что думаете о сопернике?

- Хорошая команда. Вообще все соперники серьезные, всех уважаем. «Краснодар» - организованная команды, которая ставит высокие цели. Но у нас пока только две ничьи. Нужно побеждать. Настраиваемся на это.

- В матче с «Уфой» вы вышли на позиции Глушакова. Он что-то сказал вам перед игрой?

- Поддержал меня: «Не волнуйся, все хорошо. Выходи – и играй». Еще удачи пожелал.

- А после игры Каррера что-то сказал?

- Лично мне – нет.

- Много было звонков после дебюта в стартовом составе?

- Да, много – сообщений, звонков. В основном – от близких.

- Почему «Спартак» пока не может победить? Как обстановка внутри команды?

- Все хорошо. С «Динамо» во втором тайме сказались 120 минут на Суперкубок против «Локомотива», усталость накопилась. Последние 25-30 минут сильно подсели. С «Уфой» играли хорошо, но не реализовали свои моменты. Вообще не понимаю, зачем некоторые нагнетают ситуации вокруг нашего старта. Да, потеряли очки, но вся борьба еще впереди.

- А кто нагнетает?

- Пресса. Пишут, мол, вот «Спартак» потерял очки – в чем причина? У нас все хорошо. Весь чемпионат впереди.