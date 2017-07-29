Массимо Каррера: Уход Таски возможен

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о ситуации с защитником команды Сердаром Таски.

- Все ли готовы к матчу против «Краснодара»?

- Да, все. Есть небольшие проблемы со стопой у Таски. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, - сказал Каррера.

- Есть информация, что Таски может уйти в турецкий чемпионат.

- На данный момент это просто слухи. Он находится в команде. И лучше задать этот вопросу руководству клуба. Но – да, уход Таски возможен, потому что на него есть спрос.