Массимо Каррера: Уход Таски возможен
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о ситуации с защитником команды Сердаром Таски.
- Все ли готовы к матчу против «Краснодара»?
- Да, все. Есть небольшие проблемы со стопой у Таски. Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, - сказал Каррера.
- Есть информация, что Таски может уйти в турецкий чемпионат.
- На данный момент это просто слухи. Он находится в команде. И лучше задать этот вопросу руководству клуба. Но – да, уход Таски возможен, потому что на него есть спрос.
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