Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Уфа
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кинг опередила Ефимову в квалификации на 50-метровке брассом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров брассом. 

Она показала второе время дня – 29,99 секунды. Продолжит борьбу за награды и другая россиянка Наталья Иванеева, показавшая девятый результат - 30,81.

Первенствовала в квалификации американка Лилли Кинг (29,76), ранее выигравшая в Будапеште золото на дистанции 100 метров брассом.

Полуфиналы на дистанции 50 метров брассом пройдут вечером 29 июля, а медали будут разыграны 30 июля, в заключительный день соревнований.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ватерполистки сборной США завоевали золото чемпионата мираВатерполистки сборной США в финале чемпионата мира по водным видам спорта обыграли команду Испании со счетом 13:6 (2:1, 3:2, 5:2, 3:1).Виталий Мутко: Не все умеют побеждать так, как Юлия ЕфимоваВице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы Юлии Ефимовой в финале чемпионата мира в плавании на 200 метров брассом.Три золота и серебро в плавании в один вечер. Сборная России, ты ли это?!Три золота и серебро в плавании в один вечер. Сборная России, ты ли это?!Обозреватель «Советского спорта» рассказывает о чуде на чемпионате мира по плаванию. Россияне в один вечер завоевали три золота и серебро!Юлия Ефимова: Какой же обалденный день! Мы так давно его ждали!Юлия Ефимова: Какой же обалденный день! Мы так давно его ждали!Юлия Ефимова стала пятикратной чемпионкой мира. После победы на 200 м брассом с ней поговорил обозреватель «Советского спорта».Антон Чупков: Я не согласен, что американцы – небожители. С ними можно боротьсяАнтон Чупков: Я не согласен, что американцы – небожители. С ними можно боротьсяАнтон Чупков завоевал золото, выиграв двухсотметровку брассом и побив рекорд Европы.
Баскетбол
Дюрант принял участие в самой массовой тренировке за всю историю баскетбола (видео)
MMA
Рашид Магомедов больше не будет выступать в UFC
Футбол
Нойштедтер может стать игроком московского «Спартака»
Футбол
Жерар Пике: Неймар не знает, что ему делать. Близкие пытаются помочь ему принять решение
все новости
Юлия Ефимова
Юлия Ефимовавсе новости
Лилли Кинг
Лилли Кингвсе новости
Чемпионат мира по водным видам спорта
Чемпионат мира по водным видам спорта