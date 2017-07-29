Кинг опередила Ефимову в квалификации на 50-метровке брассом

Россиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров брассом.

Она показала второе время дня – 29,99 секунды. Продолжит борьбу за награды и другая россиянка Наталья Иванеева, показавшая девятый результат - 30,81.

Первенствовала в квалификации американка Лилли Кинг (29,76), ранее выигравшая в Будапеште золото на дистанции 100 метров брассом.



Полуфиналы на дистанции 50 метров брассом пройдут вечером 29 июля, а медали будут разыграны 30 июля, в заключительный день соревнований.

