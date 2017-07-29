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Михаил Мамиашвили: Власко имел колоссальные перспективы, мы возлагали на него надежды

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили рассказал, что погибший борец Юрий Власко имел колоссальные перспективы.

- Юрий Власко погиб, светлая память ему. В голове не укладывается это. Страшная трагедия. Юра - душа компании, совершенно лишен какой бы то ни было агрессии. Мальчик был удивительный! У Власко были колоссальные перспективы, мы возлагали на него серьезные надежды. Спортивная борьба была огромной частью его жизни, - приводит слова Мамиашвили «Р-Спорт».

Напомним, что Юрий Власко был убит в ночь с пятницы на субботу на берегу озера Байкал в Бурятии.

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