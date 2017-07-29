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Массимо Каррера: Глушаков не попал в старт с «Уфой» из-за усталости

Артем Терентьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Спартака» Массимо Карера - о том, почему Глушаков в матче с «Уфой» не попал в стартовый состав.

- В матче с «Уфой» в стартовом составе не играл Денис Глушаков, капитан команды. Как прокомментируете?
- Это был технический момент, мы решили дать ему отдохнуть. После прошлого сезона у него было мало времени на отдых. Глушаков играл на Кубке конфедераций за сборную. Естественно, он чувствует себя немного уставшим. Но сейчас он в порядке.

- Мы видели Романа Зобнина на базе команды. Как он себя чувствует?
- Тренируется по индивидуальной программе. Ему предстоит очень много работы, чтобы полностью восстановиться.

- Сообщается, что вопрос по переходу Пашалича из «Челси» в «Спартак» практически решен. Скажите пару слов об этом игроке.
- На данный момент его здесь нет. И пока он является игроком «Челси». Когда он будет здесь, тогда смогу рассуждать.

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