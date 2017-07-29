Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Уфа
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Луис Суарес: Неймар один из трех лучших игроков мира

Источник:  ASКомментарии

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ситуацию вокруг бразильского нападающего команды Неймара.

- Большинство из нас хотят, чтобы Неймар остался в «Барселоне». Будет жаль, если он все же покинет команду. Думаю, что Неймар один из трех лучших игроков мира, вы просто можете наслаждаться его игрой, - передает слова Суареса AS.

Напомним, «ПСЖ» может приобрести нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара за рекордную сумму в 222 миллиона евро. Такая сумма отступных прописана в контракте игрока с каталонским грандом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Рауль: На данный момент Зидан входит в число лучших тренеров мираЭкс-форвард мадридского «Реала» Рауль высказал мнение, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан входит в число лучших тренеров мира.Жерар Пике: Неймар не знает, что ему делать. Близкие пытаются помочь ему принять решениеЗащитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар уверен в том, что его одноклубник Неймар еще не принял решение о своем будущем.Президент «Барселоны»: В контракте Неймара есть сумма отступных, но мы обсудим все, когда вернемся в ИспаниюПрезидент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу прокомментировал возможный переход нападающего Неймара в «ПСЖ».Джонатан Дос Сантос присоединился к брату в «Лос-Анджелес Гэлакси»Джонатан Дос Сантос присоединился к брату в «Лос-Анджелес Гэлакси»Полузащитник «Вильярреала» Джонатан Дос Сантос перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси», сообщает официальный сайт американской команды.В матче «Шапекоэнсе» – «Барселона» примет участие выживший в авиакатастрофе футболистВыживший в авиакатастрофе игрок «Шапекоэнсе» Алан Рушел примет участие в товарищеском матче против «Барселоны», сообщает официальный сайт бразильской команды.
Футбол
Массимо Каррера: Глушаков не попал в старт с «Уфой» из-за усталости
Вольная борьба
Михаил Мамиашвили: Власко имел колоссальные перспективы, мы возлагали на него надежды
Плавание
Кинг опередила Ефимову в квалификации на 50-метровке брассом
Футбол
Массимо Каррера: Уход Таски возможен
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Неймар
Неймарвсе новости
Луис Суарес
Луис Суаресвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости