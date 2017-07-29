Луис Суарес: Неймар один из трех лучших игроков мира

Форвард «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал ситуацию вокруг бразильского нападающего команды Неймара.

- Большинство из нас хотят, чтобы Неймар остался в «Барселоне». Будет жаль, если он все же покинет команду. Думаю, что Неймар один из трех лучших игроков мира, вы просто можете наслаждаться его игрой, - передает слова Суареса AS.

Напомним, «ПСЖ» может приобрести нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Неймара за рекордную сумму в 222 миллиона евро. Такая сумма отступных прописана в контракте игрока с каталонским грандом.