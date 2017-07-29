Энтони Джошуа: Я бы лучше прыгнул в воду, чем вышел против Майка Тайсона. Он был настоящем зверем

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF и WBA Энтони Джошуа высоко оценил уровень мастерства Майка Тайсона.

- Я бы скорее прыгнул в воду, чем вышел против него на ринг. Тайсон был настоящим зверем. Сейчас ему уже 50, но я помню этого бойца, когда ему было 20.

Не вижу для себя никаких шансов на победу в поединке с молодым Майком. Он был невероятно хорош, и он оказал огромное влияние на развитие бокса, - рассказал Джошуа.

Напомним, в апреле 2017 года Энтони Джошуа победил техническим нокаутом Владимира Кличко в 11-м раунде.

Ожидается, что в ноябре соперники проведут повторный поединок в Лас-Вегасе, но пока он официально не подтвержден.

Майк Тайсон провел свой последний поединок на профессиональном ринге в 2005 году. В его послужном списке - 50 побед (44 - нокаутом) и 6 поражений.





