Энтони Джошуа: Я бы лучше прыгнул в воду, чем вышел против Майка Тайсона. Он был настоящем зверем

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям IBF и WBA Энтони Джошуа высоко оценил уровень мастерства Майка Тайсона.

- Я бы скорее прыгнул в воду, чем вышел против него на ринг. Тайсон был настоящим зверем. Сейчас ему уже 50, но я помню этого бойца, когда ему было 20.

Не вижу для себя никаких шансов на победу в поединке с молодым Майком. Он был невероятно хорош, и он оказал огромное влияние на развитие бокса, - рассказал Джошуа.

