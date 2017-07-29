Массимо Каррера: Отошли ли игроки «Спартака» от чемпионства? Может быть, еще нет

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера - о психологии команды.

- Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов тоже играл в Серии А. Видите ли вы какие-то черты итальянского футбола у «Краснодара»?

- Возможно. Но, не увидев его тренировки, не могу ответить точно на ваш вопрос. «Краснодар» - хорошо играет.

- У «Спартака» до 7-го тура довольно непростой календарь: «Краснодар», ЦСКА, «Зенит», «Локомотив». Это ключевой отрезок сезона?

- Безусловно, нас ждет важный месяц. Будем играть с сильными командами, которые готовят нам бой.

- На награждение золотыми медалями за чемпионство вы сказали, что нужно забыть об этой награде и, сняв медаль, положили ее в карман. По трем прошедшим матчам чувствуете, что игроки психологически сделали тоже самое? Отошли ли они от прошлого сезона?

- Может быт, еще нет. Но, думаю, после теперь команда поняла, что для повторения результата прошлого сезона надо работать еще больше.