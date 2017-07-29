Дмитрий Куликов: Есть чувство, что «Виннипег» сможет стать претендентом на Кубок Стэнли

Защитник «Виннипег Джетс» Дмитрий Куликов поделился мнением о потенциале своей новой команды.

- У меня есть чувство, что «Виннипег» в ближайшем будущем сможет стать клубом-претендентом на Кубок Стэнли. Это было важным критерием в тот момент, когда я принимал решение. Хотелось оказаться в команде, которая движется в правильном направлении.

Я был знаком с Шайфли пару лет назад, когда тренировался с ним в Канаде. С Уилером мы катались этим летом несколько раз. Они сыграли большую роль в моём решении. Они буквально продали мне идею переехать в Виннипег, рассказав о том, как хороша эта команда и как дружна в раздевалке, - цитирует Куликова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в июле российский защитник подписал трехлетний контракт с «Виннипегом» со среднегодовой зарплатой в 4,33 миллиона долларов.