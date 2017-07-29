Генменеджер «Виннипега»: С приходом Куликова глубина нашей обороны усилилась

Генеральный менеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф прокомментировал подписание контракта с российским защитником Дмитрием Куликовым.

- Глубина нашей обороны совершенно точно усилилась с приходом Дмитрия. Я помню, как смотрел за игрой Дмитрия в плей-офф в составе «Флориды». Кажется, он играл по 25 минут за матч и был одним из лучших на площадке. Когда это требовалось, он выходил на лед и показывал свой уровень. Мы рады видеть его в команде, - передает слова генменеджера «Джетс» официальный сайт НХЛ со ссылкой на Winnipeg Free Press.

Напомним, что в июле российский защитник подписал трехлетний контракт с «Виннипегом» со среднегодовой зарплатой в 4,33 миллиона долларов.