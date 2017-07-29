Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Уфа
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Бой Фрэмптон - Гутьеррес отменен из-за травм, полученных мексиканцем в душе (фото)

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Поединок между чемпионом мира в полулегком весе по версии WBC британцем Карлом Фрэмптоном и мексиканским боксером Андресом Гутьерресом отменен при необычных обстоятельствах.

Накануне поединка, который должен был состояться сегодня в Белфасте, претендент поскользнулся в душе и получил травмы.

Это разочарование, опустошение. Я все понимаю, несчастный случай предугадать невозможно. Я видел Андреса после случившегося и подтверждаю, что драться с такими повреждениями нельзя.

Всегда на первом месте должна быть безопасность боксера. Я же хочу извиниться за свой непрофессионализм на процедуре взвешивания. Я пытался уложиться в лимит, но что-то пошло не так, - цитирует Фрэмптона BBC.

Накануне Фрэмптон не уложился в лимит своей весовой категории, но поединок было решено провести. Карл был признан журналом The Ring лучшим боксером 2016 года.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Делай деньги, а остальное все дребедень... Итоги боксерского январяДелай деньги, а остальное все дребедень... Итоги боксерского января«Советский спорт» отмечает главных героев и самые значимые события прошедшего месяца на профессиональном ринге.Карл Фрэмптон проиграл титул Лео Санта КрусуСевероирландский боксер Карл Фрэмптон в бою за титул «суперчемпиона» мира по версии WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг) проиграл мексиканцу Лео Санта Круса.Фрэмптон – Санта Крус 2 и возвращение Джуды. Что смотреть в январеФрэмптон – Санта Крус 2 и возвращение Джуды. Что смотреть в январеSovsport.ru рассказывает о 10 поединках месяца, которыми начнется 2017 год.Ковалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мираКовалев и Уорд сыграли на руку Гонсалесу. Рейтинг лучших боксеров мира«Советский спорт» в последний день уходящего года представляет рейтинг лучших боксеров независимо от весовой категории.Карл Фрэмптон судейским решением победил Лео Санта Круса и стал чемпионом мира по версии WBAБританский боксер Карл Фрэмптон победил мексиканца Лео Санта Круса в бою за титул чемпиона мира по версии WBA в полулегком весе.
Футбол
Луис Суарес: Неймар один из трех лучших игроков мира
Футбол
Массимо Каррера: Глушаков не попал в старт с «Уфой» из-за усталости
Вольная борьба
Михаил Мамиашвили: Власко имел колоссальные перспективы, мы возлагали на него надежды
Плавание
Кинг опередила Ефимову в квалификации на 50-метровке брассом
все новости
Карл Фрэмптон
Карл Фрэмптонвсе новости