Бой Фрэмптон - Гутьеррес отменен из-за травм, полученных мексиканцем в душе (фото)

Поединок между чемпионом мира в полулегком весе по версии WBC британцем Карлом Фрэмптоном и мексиканским боксером Андресом Гутьерресом отменен при необычных обстоятельствах.

Накануне поединка, который должен был состояться сегодня в Белфасте, претендент поскользнулся в душе и получил травмы.

Frampton vs. Gutierrez is Now OFF - Photos of Injuries! https://t.co/vBO27Gk8GM #boxing pic.twitter.com/ZQGBP1O8CD