В школах Чечни рассказали, что их заставляют покупать дневники с эмблемой ФК «Ахмат»

В школах Чечни заявили, что их заставляют покупать отпечатанные в местной типографии дневники с изображением эмблемы ФК «Ахмат». Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на «Кавказский узел».

Как отмечается изданием, директор одной из школ рассказал, что в ближайшие дни ему нужно будет отчитаться о покупке. По его словам, указание поступило из министерства образования.

Напомним, что в июне грозненский клуб РФПЛ сменил название с «Терека» на «Ахмат».