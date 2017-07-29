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В Екатеринбурге воспитанников училища Олимпийского резерва поселили в аварийное здание

Источник:  Znak.comКомментарии

Родители учеников училища олимпийского резерва № 1 в Екатеринбурге пожаловались на условия в общежитии, в которых живут юные спортсмены.

- Это просто ужас. Просто посмотрите на фотографии. Туалет, как в садике: два унитаза на весь этаж. Кругом разруха. Это основной корпус, где живут и учатся спортсмены. Здание старое, но соединяется с новым корпусом.

Новый - чисто спортивный, где находятся залы, бассейн и так далее. А здесь дети будут жить с 1 сентября. Сейчас побывали на сборах и увидели эту страшную картину, - рассказали порталу Znak.com. родители воспитанников училища.

Здание, о котором идет речь, находится на улице Шаумяна, 80, оно принадлежит училищу, в нем живут иногородние спортсмены.

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