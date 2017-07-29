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ЦСКА - «СКА-Хабаровск». Стартовые составы

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Стали известны  стартовые составы ЦСКА и «СКА-Хабаровск» на матч третьего тура российской Премьер-Лиги.

ПФК ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Васин, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Натхо, Вернблум, Головин, Дзагоев, Чалов.

Запасные: Помазун, Овчинников, А. Березуцкий, Миланов, Витиньо, Набабкин, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов, Кучаев, Чернов, Оланаре.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Эдиев, Пуцко, Корян, Никифоров, Черевко, Друзин, Гришко, Дедечко, Казанков, Наваловский.

Запасные: Довбня, Тишкин, Г. Габулов, Димидко, Баляйкин, Федотов, Кобялко, Савичев, Калинский.

Напомним, что встреча пройдет на поле стадиона «Арена ЦСКА» и начнется в 15:00 по московскому времени.

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