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Виталий Мутко: Съемки фильма о Стрельцове начнутся совсем скоро

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер РФ, глава РФС Виталий Мутко рассказал о съемках фильма, который будет посвящен легенде советского футбола Эдуарду Стрельцову.

- Идею создания фильма о Стрельцове - нашем великом футболисте, горячо любимом болельщиками, выдвинул сам Учитель и ряд сценаристов, конечно, она была поддержана. Мы ознакомились со сценарием, он оказался очень интересным, мы приступили к реализации этой задумки, и процесс пошел, съемки начнутся совсем скоро.

Кто будет играть самого Стрельцова, я пока не скажу - этот вопрос в ведении режиссера. Сейчас рассматривается вопрос о финансовой поддержке проекта. Хотели бы успеть, чтобы съемки завершились к чемпионату мира, - передает слова Мутко ТАСС.

Стрельцов стал олимпийским чемпионом в 1956 году. Он также становился чемпионом СССР (1965), обладателем Кубка СССР (1968), лучшим бомбардиром чемпионата страны (1955). Дважды Стрельцов признавался лучшим футболистом СССР (1967, 1968). За сборную СССР провел 38 матчей, забил 25 мячей.

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