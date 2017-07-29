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Таски может обойтись «Трабзонспору» в 1,7 миллиона евро

Источник:  FotomacКомментарии

Защитник московского «Спартака» Сердар Таски близок к переходу в турецкий «Трабзонспор».

По данным Fotomac, сумма трансфера 30-летнего игрока составит 1,7 миллиона евро.

Сообщается, что уже сегодня, 29 июля, Таски пройдет медицинское обследование в Стамбуле, после чего подпишет трехлетний контракт с «Трабзонспором».

Отметим, что контракт Сердара с красно-белыми рассчитан до 2018 года. 

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