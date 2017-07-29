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Рауль: На данный момент Зидан входит в число лучших тренеров мира

Источник:  MarcaКомментарии

Экс-форвард мадридского «Реала» Рауль высказал мнение, что наставник «сливочных» Зинедин Зидан входит в число лучших тренеров мира.

Зидан - отличный тренер. Дважды подряд выиграть подряд Лигу чемпионов … Безусловно, он доказывает свои способности. Зидан является одним лучших тренеров мира. Возможно, у него нет большого опыта, но некоторые специалисты не нуждаются в этом. Он знал, как обращаться с очень сильными игроками, чтобы показать их важность для команды, и они довольны им, - цитирует Рауля Marca.

Напомним, Зидан встал у руля «бланкос» зимой 2016 года. За это время специалист выиграл вместе с командой дважды Лигу чемпионов, а также Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, и первенство страны.

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