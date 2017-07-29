Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Урал- : -Уфа
Футбол  Рубин- : -Арсенал Тула
Футбол  ЦСКА- : -СКА-Хабаровск
Футбол  Ахмат- : -Динамо
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Колмогоров: Ничто не могло помешать Ефимовой выигрывать дистанцию 200 метров

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров заявил, что не сомневался в победе Юлии Ефимовой на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

- На 200 м, безусловно, это было успешное выступление. Ничто не могло помешать ей выигрывать дистанцию 200 м. Я не сомневался в том, что она победит на этой дистанции. В финале в заплыве она проделала высококвалифицированную работу, от которой спортсменка получает истинное удовлетворение, - рассказал Колмогоров в интервью агентству «Р-Спорт».

Напомним, что Ефимова с результатом 2.19.64 выиграла финальный заплыв на 200 метров брассом. Второй стала американка Беттани Гэллат. На третьем месте китаянка Ши Цзинлин. Еще одна американка Лилли Кинг заняла четвертое место.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кинг опередила Ефимову в квалификации на 50-метровке брассомРоссиянка Юлия Ефимова вышла в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта на дистанции 50 метров брассом.Виталий Мутко: Не все умеют побеждать так, как Юлия ЕфимоваВице-премьер Российской Федерации Виталий Мутко поделился впечатлениями от победы Юлии Ефимовой в финале чемпионата мира в плавании на 200 метров брассом.Юлия Ефимова: Какой же обалденный день! Мы так давно его ждали!Юлия Ефимова: Какой же обалденный день! Мы так давно его ждали!Юлия Ефимова стала пятикратной чемпионкой мира. После победы на 200 м брассом с ней поговорил обозреватель «Советского спорта».Три золота сборной России по плаванию на чемпионате мира. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.Ефимова выиграла золото чемпионата мира в плавании на 200 метров брассомНа чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия) продолжаются соревнования по плаванию. У женщин в плавании на 200 метров брассом россиянка Юлия Ефимова завоевала золото.
Футбол
Массимо Каррера: Глушаков не попал в старт с «Уфой» из-за усталости
Вольная борьба
Михаил Мамиашвили: Власко имел колоссальные перспективы, мы возлагали на него надежды
Плавание
Кинг опередила Ефимову в квалификации на 50-метровке брассом
Футбол
Массимо Каррера: Уход Таски возможен
все новости
Юлия Ефимова
Юлия Ефимовавсе новости