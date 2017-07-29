Сергей Колмогоров: Ничто не могло помешать Ефимовой выигрывать дистанцию 200 метров

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Колмогоров заявил, что не сомневался в победе Юлии Ефимовой на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

- На 200 м, безусловно, это было успешное выступление. Ничто не могло помешать ей выигрывать дистанцию 200 м. Я не сомневался в том, что она победит на этой дистанции. В финале в заплыве она проделала высококвалифицированную работу, от которой спортсменка получает истинное удовлетворение, - рассказал Колмогоров в интервью агентству «Р-Спорт».

Напомним, что Ефимова с результатом 2.19.64 выиграла финальный заплыв на 200 метров брассом. Второй стала американка Беттани Гэллат. На третьем месте китаянка Ши Цзинлин. Еще одна американка Лилли Кинг заняла четвертое место.