Дэвид Блатт: Хочу через сезон вернуться в НБА, возглавить какой-нибудь клуб

Бывший главный тренер сборной России Дэвид Блатт надеется вернуться работать в НБА в 2018 году.

- У меня закончился контракт с турецким клубом, были серьезные предложения от других команд, но я решил продлить контракт на год с «Дарюшшафакой». Дело в том, что я хочу через сезон вернуться в НБА, возглавить какой-нибудь клуб. Поэтому не хочу связывать себя обязательствами и долгосрочными отношениями с европейскими командами, - сказал Блатт ТАСС.

Ранее сообщалось, что Дэвид Блатт может возглавить ЦСКА в случае отставки Димитриса Итудиса.

Напомним, сборная России под руководством Блатта выиграла Евробаскет-2007 и завоевала бронзу Олимпиады-2012 в Лондоне.